Türkiye Bugün yapılacak Kabine toplantısında masada 4 önemli konu var

Bugün yapılacak Kabine toplantısında masada 4 önemli konu var

Türkiye

Bugün yapılacak Kabine toplantısında masada 4 önemli konu var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak olan Kabine toplantısında; özel okulların belli sınıfları okula getirme talepleri, corona virüs denetimlerinin sıkılaştırılması, Türkiye’nin Karadeniz’deki doğal gaz keşfi ve Giresun’da meydana gelen sel felaketi ele alınacak.

24 Ağustos 2020, Pazartesi 09:09 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni bugün toplayacak. Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

Toplantıda yeniden 1500 sınırına dayanan günlük corona virüs vakaları değerlendirilecek. Alınabilecek yeni önlemlerin görüşüleceği toplantıda özel okulların belli sınıfları okula getirme talepleri ele alınacak.

Denetimlerin sıkılaştırılması gündemde 

Düğün, cenaze ve asker uğurlama gibi toplu etkinliklerde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda denetimlerin sıkılaştırılmasına yönelik değerlendirmelerin de toplantıda gündeme geleceği kaydediliyor.

Doğal gaz keşfi

Toplantıda ayrıca Türkiye’nin Karadeniz’deki doğal gaz keşfi ve yansımaları, Doğu Akdeniz’deki son durum ve Almanya’nın arabuluculuk girişimi, Libya ve Suriye’deki gelişmeler de görüşülecek.

Giresun'daki sel

Giresun’da meydana gelen sel felaketi de kabinenin gündeminde olacak. Sel bölgesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuyla ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ekonomideki son gelişmeleri anlatacak. 


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