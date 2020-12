Bugüne dair gelecek öyküleri

Genç bir yazar için kendini kabul ettirme süreci zordu, hele de farklı bir anlatı dili kurmaya çabalıyorsa. Ne mutlu ki 1991 doğumlu yazar Nana Kwame Adjei-Brenyah’ın kaderi böyle olmamış. Öykü derlemesi “Cuma Karası” çıkar çıkmaz çok satanlar listesine girmiş, Pen/Jean Stein Kitap Ödülü’nü kazanmış, Ulusal Kitap Eleştirmenleri, John Leonard En İyi İlk Kitap Ödülü finalisti olmuş ve New York Times tarafından 2018’in 100 önemli kitabı arasında gösterilmiş. Ve daha birçok övgüye değer bulunmuş yazar ve kitap. Bu kadar erken yaşta hem de ilk kitabı ile bu kadar başarı kazanan bir yazar mutlaka çok yetenekli olmalı diye düşünüyor insan. “Cuma Karası”nın çok değil, birkaç sayfasını okuyunca da emin oluyor zaten.

Çürümüş bir dünya

Öyküler yazarın deyimi ile “bizimkinden biraz daha kötü bir dünya” da geçen farklı hikayeler anlatıyor. Şiddetin ve öfkenin serbestçe dolaştığı bir dünyadayız, elbette bu hislerle körüklenen ırkçılığın da… Irkçılar rahatça siyahlara ve öfke duydukları insanlara saldırabilsin diye yapılmış eğlence parkları, katil beyazları kendilerini korudukları gerekçesi ile affedip duran bir adalet sistemi… Kara Cuma’da çığırından çıkan kalabalıklar, yerden süpürülmek zorunda kalınan cesetler… Okul saldırıları, tek bir güne sıkışıp kalmış hayatlar… Kapitalizmin daha da çürüdüğü bir dünya anlatıyor yazar.

New Yorklu yazarı biraz araştırınca zor bir hayattan geldiğini görülüyor. Öykülerinde de çalıştığı sayısız işlerin, yaşadığı maddi ve manevi zorlukların izleri var. Yazarın başarısı sadece yetenekten ibaret değil belli ki, büyük bir çabanın eseri aynı zamanda. İyi ki çabalamış, ortaya aynı anda hem şiddet, hem şefkat dolu, hem ürkütücü hem sıcak, fena halde gerçekçi ve aynı zamanda fantastik bir dünyada geçen tanımlaması zor, okuması zevkli ve şaşırtıcı öyküler çıkmış. Her bir öykü kendi özel sistemine sahip, kesinlikle farklı, kesinlikle sarsıcı, düşündürücü. Yazarın marifeti o ki; her öyküsü ile ayrı ayrı “çok güzel bir şey okudum.” hissi yaratmayı da başarıyor.

Cuma Karası

Nana Kwame Adjei-Brenyah

Çeviri: Taylan Taftaf

216 sayfa

İthaki Yayınları

Bugünün gerçekleri

Kitaptaki öyküler bugünden de esinleniyor. “Finkelstein 5’lisi” bir davayı ve toplumdaki yansımalarını konu alıyor. Beş siyah silahsız ergeni elektrikli testere ile öldüren beyaz bir adamın, kendisini koruduğu gerekçesi ile cinayetten aklandığı davanın sonrasını anlatıyor öykü. Öykünün fantastik yapısına ve içeriğine inat, olay neredeyse gerçek. 17 yaşındaki Trayvon Martin, benzer bir cinayetin kurbanı olmuş. Yazarın olay ve dava sonrasındaki hisleri öykünün temelini oluşturuyor.