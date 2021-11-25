Bugüne kadarki en geniş kapsamlı İbrahim Çallı sergisi açıldı

Beş yıllık hazırlık sürecinin ardından salı günü sanatseverlere kapılarını açan ve 17 Nisan 2022'ye kadar sürecek olan serginin proje direktörü Fahri Özdemir, "İbrahim Çallı, Türk resminin gelmiş geçmiş en önemli figürüdür. Sokaktaki sıradan bir insana sorduğunuzda, Türk resminden bir ismi söyleyin derseniz mutlaka ve mutlaka İbrahim Çallı'yı söyleyecektir. Tüm İzmirlileri bekliyoruz" dedi.

Türk resminin en önemli sanatçılarından biri olan, 1960 yılında 77 yaşında hayata gözlerini yuman ressam İbrahim Çallı'nın 80 eserinden oluşan, 'Türk Resminin Bohem ve Asi Fırçası: İbrahim Çallı' sergisi kapılarını açtı. Yaklaşık 5 yıllık bir hazırlık sürecinin ardından, birçok özel koleksiyonerden toplanan 80 eserle sanatseverlerle buluşan sergi bugüne kadar yapılmış en geniş kapsamlı İbrahim Çallı sergisi olma özelliği taşıyor. Sergide, Çallı'nın başyapıtları olarak kabul edilen Mustafa Kemal Atatürk portresi ile Mevleviler serisinin yanı sıra, peyzajları ve natürmortları da bulunuyor. Sergi, pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü hafta içi 10.00 ile 19.00 arasında hafta sonu ise 10.00 ile 18.00 arası ziyarete açık olacak.

'ÇALLI, TÜRK RESMİNİN EN ÖNEMLİ FİGÜRÜ'

Serginin proje direktörü Fahri Özdemir, İbrahim Çallı'nın Türk resminin gelmiş geçmiş en önemli figürü olduğunu belirterek, "Sokaktaki sıradan bir insana sorduğunuzda, Türk resminden bir ismi söyleyin derseniz mutlaka ve mutlaka İbrahim Çallı'yı söyleyecektir. Cumhuriyet tarihindeki ressamlara baktığınızda hepsinin hocası yine karşınıza İbrahim Çallı olarak çıkar. Cemal Tollu, Cevat Dereli, Elif Naci, Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Malik Aksel kime sorarsanız hepsi onun atölyesinden geçmiştir. Yaşam olarak da tabloları gibi çok renkli bir yaşama sahip. Aydın, muhalif, sözünü hiçbir zaman sakınmayan, sofraların aranan en sıkı entelektüelidir. Neyzen Tevfik'in de en yakın arkadaşıdır. 1882'de, o zaman İzmir'e bağlı, şimdi ise Denizli'ye bağlı Çal kasabasında dünyaya gelir. İlk, orta eğitiminden sonra ablası onu askeri eğitim için İstanbul'a gönderir. Kuleli Askeri Lisesi'nin sınavını kaçırdığı için orada yaşamaya devam eder. Kapalıçarşı'da tanıştığı bir Ermeni ile beraber bütün hayatı da değişir. Çocukluğundaki gizli resim aşkı orada iyice depreşir. Ondan resim kursları alır. Sonra Şeker Ahmet Paşa'nın da desteğiyle o zamanki adı 'Sanayi-i Nefise' olan şimdi ise 'güzel sanatlar akademisi' dediğimiz okula girer. 1910 yılında yurt dışına burslu eğitime gönderilecek öğrenciler için yapılan yarışmada birinci olur ve Paris'e gider. 4 yıl boyunca ünlü ressam Fernand Cormon'un yanında atölyesinde çalışır ancak 1. Dünya Savaşı dolayısıyla eğitimini yarıda bırakıp ülkemize geri döner ve kısa bir süre sonra Sanayi-i Nefise'ye hoca olarak atanır ve 1960'da da hayatını kaybeder" dedi.

'BU SERGİDE BİR DÖNEMİ SANAT ESERLERİYLE GÖRECEKSİNİZ'

Özdemir, serginin İbrahim Çallı'nın bütün dönemlerini kapsadığına dikkati çekerek, "Çallı'nın her dönemine ait eserleri sergimizde bulabilirsiniz, portrelere örnekler, Gritchenko ile arkadaş olduğu dönemdeki Mevleviler serisi, natürmortlar, peyzajlar, manolyalar. İbrahim Çallı sergisiyle beraber çok kapsamlı bir albüm hazırladık. Yaklaşık 400 sayfalık Türkçe ve İngilizce olarak hazırlandı. Prof. Dr. Zafer toprak, İlona Baytar, Doğan Hızlan, Evrim Altuğ, Abidin Celal Binzet'in yazılarından, birçok dostumuz ve arkadaşımızın arşivinden yararlandık. Bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı Çallı albümünü oluşturduk. Bu serginin en önemli özelliği şu ki bir dönemi sanat eserleriyle göreceksiniz. Yani, 1906'dan 1960'a kadar olan Anadolu'yu, ülkemizi, Cumhuriyet'i ve bu topraklardaki inanışları canlı ve en içten şekilde göreceksiniz" diye konuştu.

DHA