Bugünkü altın fiyatları (15 Kasım): Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik anlık fiyatı
Altın fiyatları hafta sonunda yeni rekorlara imza atarken, gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bileziğin anlık fiyatları 15 Kasım sabahında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün gram altın 600 TL sınırında seyrediyor, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatları da yukarı yönlü hareketine devam ediyor…
15 Kasım 2021, Pazartesi 09:12 Son Güncelleme:
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15 Kasım 2021 Pazartesi sabahında gram altın yüzde 0,18 oranında değer kaybederken, çeyrek altın yüzde 1,24, 22 ayar bilezik ise yüzde 0,85 oranında değer kazandı. Altın fiyatlarında önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Merkez Bankası faiz kararının ise nasıl bir etki göstereceği şimdiden merak konusu oldu. İşte, 15 Kasım, gram, çeyrek ve 22 ayar bilezik altın fiyatları…
15 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 599,39 TL
- Gram altın satış fiyatı: 599,49 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 953,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 979,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 1.906,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 1.972,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış fiyatı: 3.823,20 TL
- Tam altın satış fiyatı: 3.898,14 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3.962,00 TL
- Cumhuriyet satış fiyatı: 4.022,00 TL
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram altın alış fiyatı: 538,56 TL
- 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 559,39 TL
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