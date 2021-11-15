15 Kasım 2021 Pazartesi sabahında gram altın yüzde 0,18 oranında değer kaybederken, çeyrek altın yüzde 1,24, 22 ayar bilezik ise yüzde 0,85 oranında değer kazandı. Altın fiyatlarında önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Merkez Bankası faiz kararının ise nasıl bir etki göstereceği şimdiden merak konusu oldu. İşte, 15 Kasım, gram, çeyrek ve 22 ayar bilezik altın fiyatları…

15 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 599,39 TL

Gram altın satış fiyatı: 599,49 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 953,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 979,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 1.906,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.972,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 3.823,20 TL

Tam altın satış fiyatı: 3.898,14 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3.962,00 TL

Cumhuriyet satış fiyatı: 4.022,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?