Ekonomi Bugünkü altın fiyatları! 6 Şubat gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Bugünkü altın fiyatları! 6 Şubat gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Ekonomi

Bugünkü altın fiyatları! 6 Şubat gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Bugünkü altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 6 Şubat Pazar sabahında gram altın ve çeyrek altın fiyatları yatay seyrine devam ediyor. FED faiz kararının açıklanmasının ardından şok düşüş yaşayan altın piyasasında yeniden toparlanmanın ne zaman olacağı merak ediliyor. Ons altın bu sabah yüzde 0,18 oranında değer artışıyla 1.808 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Peki, 6 Şubat gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte bugünkü altın fiyatları…

06 Şubat 2022, Pazar 10:21 Son Güncelleme:
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Gram altın ve çeyrek altın özellikle yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen altın türleri arasında gelirken, son zamanlarda yaşanan değer kaybı gözlerin altın piyasasına çevrilmesine neden oldu. Gram altın 6 Şubat Pazar sabahında yüzde 0,08 oranında yükselirken, çeyrek altının yüzde 0,15 oranında değer kaybettiği görüldü. Piyasaların kapalı olması nedeniyle bugünkü altın fiyatlarında çok fazla hareket beklenmemekle birlikte, altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başlayacağı da takip ediliyor.

6 ŞUBAT 2022 PAZAR ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış fiyatı: 788,29 TL
  • Gram altın satış fiyatı: 788,43 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış fiyatı: 1.280,00 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 1.302,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

  • Yarım altın alış fiyatı: 2.567,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 2.606,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

  • Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.119,00 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.191,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

  • 22 ayar bilezik alış fiyatı: 718,22 TL
  • 22 ayar bilezik satış fiyatı: 725,28 TL

 

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