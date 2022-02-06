Gram altın ve çeyrek altın özellikle yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen altın türleri arasında gelirken, son zamanlarda yaşanan değer kaybı gözlerin altın piyasasına çevrilmesine neden oldu. Gram altın 6 Şubat Pazar sabahında yüzde 0,08 oranında yükselirken, çeyrek altının yüzde 0,15 oranında değer kaybettiği görüldü. Piyasaların kapalı olması nedeniyle bugünkü altın fiyatlarında çok fazla hareket beklenmemekle birlikte, altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başlayacağı da takip ediliyor.

6 ŞUBAT 2022 PAZAR ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 788,29 TL

Gram altın satış fiyatı: 788,43 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.280,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.302,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.567,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.606,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.119,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.191,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?