Bugünkü dolar kuru kaç TL? (8 Kasım) Euro bugün kuru ne kadar? 8 Kasım 2021 dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları
Dolar, Euro ve sterlin kuru 8 Kasım Pazartesi sabahında düşüşle başladı. Dolardaki değer kaybı yüzde 0,06 olurken, euroda bu oran yüzde 0,16, sterlinde ise yüzde 0,15’i buldu. İşte, 8 Kasım 2021 dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları…
08 Kasım 2021, Pazartesi 09:20 Son Güncelleme:
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Dolar kuru hem ekonomistler hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. FED faiz kararının ardından anlamlı bir değişiklik göstermeyen dolar kuru, 8 Kasım Pazartesi sabahına düşüşle başlarken, bu değer kaybı, Euro ve sterlin başta olmak üzere tüm döviz kurlarında etkisini gösterdi…
8 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU
1 DOLAR NE KADAR?
- ABD doları alış: 9,6727 TL
- ABD doları satış: 9,6768 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 11,1880 TL
- Euro satış: 11,1994 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
- Sterlin alış: 13,0063 TL
- Sterlin satış: 13,0715 TL
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