Dolar kuru hem ekonomistler hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. FED faiz kararının ardından anlamlı bir değişiklik göstermeyen dolar kuru, 8 Kasım Pazartesi sabahına düşüşle başlarken, bu değer kaybı, Euro ve sterlin başta olmak üzere tüm döviz kurlarında etkisini gösterdi…

8 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 9,6727 TL

ABD doları satış: 9,6768 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 11,1880 TL

Euro satış: 11,1994 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?