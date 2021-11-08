Ekonomi Bugünkü dolar kuru kaç TL? (8 Kasım) Euro bugün kuru ne kadar? 8 Kasım 2021 dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları
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Bugünkü dolar kuru kaç TL? (8 Kasım) Euro bugün kuru ne kadar? 8 Kasım 2021 dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları

Ekonomi

Bugünkü dolar kuru kaç TL? (8 Kasım) Euro bugün kuru ne kadar? 8 Kasım 2021 dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları

Dolar, Euro ve sterlin kuru 8 Kasım Pazartesi sabahında düşüşle başladı. Dolardaki değer kaybı yüzde 0,06 olurken, euroda bu oran yüzde 0,16, sterlinde ise yüzde 0,15’i buldu. İşte, 8 Kasım 2021 dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları…

08 Kasım 2021, Pazartesi 09:20 Son Güncelleme:
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Dolar kuru hem ekonomistler hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. FED faiz kararının ardından anlamlı bir değişiklik göstermeyen dolar kuru, 8 Kasım Pazartesi sabahına düşüşle başlarken, bu değer kaybı, Euro ve sterlin başta olmak üzere tüm döviz kurlarında etkisini gösterdi…

8 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

  • ABD doları alış: 9,6727 TL
  • ABD doları satış: 9,6768 TL

1 EURO NE KADAR?

  • Euro alış: 11,1880 TL
  • Euro satış: 11,1994 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

  • Sterlin alış: 13,0063 TL
  • Sterlin satış: 13,0715 TL

 

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