Türkiye Bugünkü vaka sayısı açıklandı! 8 Haziran 2021 koronavirüs tablosunda son durum

Bugünkü vaka sayısı açıklandı! 8 Haziran 2021 koronavirüs tablosunda son durum

Türkiye

Bugünkü vaka sayısı açıklandı! 8 Haziran 2021 koronavirüs tablosunda son durum

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 8 Haziran 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

08 Haziran 2021, Salı 19:26 Son Güncelleme:
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 225 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1044 oldu, 5 bin 836 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 173 bin 186'ya yükseldi.

Test sayısı 55 milyon 899 bin 143'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 300 bin 236, vefat sayısı 48 bin 341 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

AA

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