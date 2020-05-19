Bugünlerde evimizdeyiz ama hepimiz aynı vapurdayız

Laik ve çağdaş Türkiye’nin kurucusu Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlatmasının 101. yıl dönümü kutlu olsun. Atatürk’ün Cumhuriyet'i emanet ettiği Türk gençliği bugünkü kutlamalarda Ata’sının izinde olduğunu yine gösterecek. Bugün ayrıca Atatürk’ün doğum günü. Dünyaya gözlerini 1881’de Selanik’te açan Atatürk kalplerde yaşamaya devam ediyor.

19.19'da balkonlardayız

Corona virüs önlemleri nedeniyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine herkes evden katılacak. Saat 19.19’da Türkiye’deki tüm statlar ışıklandırılacak ve hoparlörlerden İstiklal Marşı çalınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm vatandaşları saat 19.19’da balkonlara çıkıp birlikte İstiklal Marşı okumaya çağırdı.

Avrupa'nın en genciyiz

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de 15-24 yaş grubunda 12 milyon 955 bin 672 genç yaşıyor. Genç nüfusun 6 milyon 647 bin 265’ini erkekler, 6 milyon 308 bin 407’sini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye’de 2017 yılında yüzde 16.1 olan genç nüfus oranı 2019'da yüzde 15.6’ya düştü.

Yüzde 15.6'lık zirve

Toplam nüfusunun yüzde 15.6’sı genç nüfus olan Türkiye, bu oranla Avrupa’nın zirvesinde yer aldı. Genç nüfus oranı ile Almanya, Belçika, Hollanda, İngiltere ve Danimarka başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktık. AB ülkeleri arasında en düşük genç nüfus oranına sahip ülke ise yüzde 8.90 ile Bulgaristan oldu.

"Gençlerin yüzde 25'i işsiz"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ‘Türkiye’de Gençlik’ başlığıyla bir rapor hazırladı. Genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 25’in üzerinde seyrettiği belirtilen raporda, "Hane halkı işgücü araştırması, 2018 yılında yüzde 20.3 oranında seyreden genç işsizlik oranının 2019’da yüzde 25.4’e yükseldiğini gösterdi. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 33.1’e yükseldi" denildi.



