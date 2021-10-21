Bugünün altın fiyatları! 21 Ekim tam, çeyrek, gram, cumhuriyet altını güncel son fiyatları
Altın fiyatları, inişli çıkışlı seyrine devam ediyor. Hafta başından bu yana yükselişine devam eden gram altın rekor seviye olan 534 TL sınırına dayanmıştı. Bir önceki gün yaşanan düşüşle hafif gerilese de sabah saatlerinde yeniden değer kazanmaya başladı. İşte, 21 Ekim tam, çeyrek, gram, cumhuriyet altını güncel son fiyatları…
21 Ekim 2021, Perşembe 09:15 Son Güncelleme:
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21 Ekim Perşembe sabahında gram altın yüzde 0,60, çeyrek altın yüzde 0,57, oranında değer kazanırken, tam altın yüzde 0,73, cumhuriyet altını ise yüzde 0,64 oranında değer kaybetti Ons altın ise güne yüzde 0,09 oranında değer kazandı ve 1.783,70 dolar seviyesine ulaştı. İşte, 21 Ekim tam, çeyrek, gram, cumhuriyet altını güncel son fiyatları…
21 EKİM 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı: 530,73 TL
Gram altın satış fiyatı: 530,80 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı: 859,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 875,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı: 1.709,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 1.751,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış fiyatı: 3.377,63 TL
Tam altın satış fiyatı: 3.444,03 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3.501,00 TL
Cumhuriyet satış fiyatı: 3.554,00 TL
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
22 ayar bileziğin gram altın alış fiyatı: 478,71 TL
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 497,22 TL