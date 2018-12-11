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Buket Aydın ile 40'ın bu haftaki konuğu: Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu

CNN Türk'te Buket Aydın'ın sunduğu 40'a bu hafta Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu konuk olacak

11 Aralık 2018, Salı 16:39 Son Güncelleme:
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Buket Aydın ile 40'ın bu haftaki konuğu: Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu

40 bu hafta da gündeme damgasını vuracak.

Nihat Hatipoğlu'nun açıklamaları, çarşamba saat 21:00'de Buket Aydın'ın sunduğu 40'ta olacak.

40'ta sorulmayan sorulacak, konuşulmayan konuşulacak ve yanıtlanması gereken 40 soru konuğa yöneltilecek. Konuğun her soru için iki dakikası olacak.

Ünlü din adamı laiklikle ilgili ne dedi? Sürekli aynı soruları cevaplamaktan hiç sıkılmıyor mu? Siyasetle ilgili planı ne? Cin diye bildiğimiz formlar aslında uzaylılar olabilir mi?


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