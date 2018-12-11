40 bu hafta da gündeme damgasını vuracak.

Nihat Hatipoğlu'nun açıklamaları, çarşamba saat 21:00'de Buket Aydın'ın sunduğu 40'ta olacak.

40'ta sorulmayan sorulacak, konuşulmayan konuşulacak ve yanıtlanması gereken 40 soru konuğa yöneltilecek. Konuğun her soru için iki dakikası olacak.

Ünlü din adamı laiklikle ilgili ne dedi? Sürekli aynı soruları cevaplamaktan hiç sıkılmıyor mu? Siyasetle ilgili planı ne? Cin diye bildiğimiz formlar aslında uzaylılar olabilir mi?



