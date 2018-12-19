Buket Aydın, Abdullah Ağar'a 40 cesur soru soracak, 40 cesur yanıt alacak.

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BUGÜN 21.00'DE CNN TÜRK'TE

"40" bu hafta da gündeme damgasını vuracak. Abdullah Ağar'ın açıklamaları canlı yayınla bugün saat 21.00'de Buket Aydın'ın sunduğu 40'ta olacak.

"40"ta sorulmayan sorulacak, konuşulmayan konuşulacak ve yanıtlanması gereken 40 soru konuğa yöneltilecek. Konuğun her soru için iki dakikası olacak.