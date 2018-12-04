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Buket Aydın ile 40'ın konuğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

CNN TÜRK'te, 21 Kasım Çarşamba günü saat 21.00'de, Buket Aydın'ın sunduğu "40"a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuk olacak

04 Aralık 2018, Salı 12:59 Son Güncelleme:
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Buket Aydın ile 40'ın konuğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Buket Aydın'ın sunduğu 40'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuk olacak. Buket Aydın, Süleyman Soylu'ya 40 cesur soru soracak, 40 cesur yanıt alacak. Soylu politika hayatına nasıl başladı? Neden zamanında muhalefet ettiği AK Parti'ye katıldı? Türkiye'de yeni bir darbe tehlikesi var mı? Sarı taksiler ve trafik sorununu çözmek mümkün mü? Soylu, özel hayatında nasıl biri? Politikayı bırakacağı tarihi açıklarken ne dedi? 40, bu hafta da gündeme damgasını vuracak.

40 SORULMAYAN SORU SORULACAK

Süleyman Soylu'nun açıklamaları, çarşamba saat 21.00'de Buket Aydın'ın sunduğu 40'ta olacak. 40'ta sorulmayan sorulacak, konuşulmayan konuşulacak ve yanıtlanması gereken 40 soru konuğa yöneltilecek. Konuğun her soru için iki dakikası olacak. 


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