Buket Aydın’ın sunacağı ‘40’ ilk bölümüyle ekrana gelecek. Konuşulmayanların konuşulacağı programda Buket Aydın konuklarına 40 soru soracak. İlk konuk Acun Ilıcalı.

Ünlü televizyoncu, ‘Cemaatlerle ilişkisi ne?’, ‘Her sabah neden kalp krizi geçirecek gibi oluyor?’, ‘Programlarla izleyiciyi uyuşturmayı mı hedefliyor?’, ‘Hükümetle yakın temasta mı?’ gibi sorulara yanıt verecek.