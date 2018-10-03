Buket Aydın'dan sorulmamış 40 soru

Buket Aydın’ın yeni programı “40” bu akşam başlıyor. İlk programın konuğu Acun, en çok merak edilen 40 soruyu yanıtlayacak

03 Ekim 2018, Çarşamba 05:11
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Buket Aydın’ın sunacağı ‘40’ ilk bölümüyle ekrana gelecek. Konuşulmayanların konuşulacağı programda Buket Aydın konuklarına 40 soru soracak. İlk konuk Acun Ilıcalı.

Ünlü televizyoncu, ‘Cemaatlerle ilişkisi ne?’, ‘Her sabah neden kalp krizi geçirecek gibi oluyor?’, ‘Programlarla izleyiciyi uyuşturmayı mı hedefliyor?’, ‘Hükümetle yakın temasta mı?’ gibi sorulara yanıt verecek.

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