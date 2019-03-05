İlk bölümde Menderes Türel, anket sonuçlarından markalaşma yolundaki Antalya’da atılan adımları 40’ta anlatıyor.

Son dönemde yaşanan doğal afetler, hortumlar ve seller Antalya’yı nasıl etkiledi? Turizm ekonomisi açısından Antalya ne durumda?

Fazıl Say yeniden uluslararası piyano festivaline katılacak mı?

40’ın ikinci bölümünde DSP Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül Buket Aydın’ın sorularını yanıtlıyor.

Sarıgül neden Şişli’nin ışığını söndürdüler diyor?

İddia edildiği gibi Şişli’de oylar bölünüyor mu?

Neden Şişli’den asla vazgeçmiyor?

Sokak hayvanlarıyla ilgili “Sişli’de tek bir sokak hayvanı bile aç ve susuz kalmayacak” dediği projesi ne?

Buket Aydın, adaylara 20’şer soru soracak, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Menderes Türel ve DSP Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül yanıtlayacak.