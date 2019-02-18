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Buket Aydın'ın programı '40'ın bu haftaki konuğu: Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, çarşamba günü saat 21.00'de Buket Aydın'ın sunumuyla CNN Türk ekranlarında yayınlanan '40' programının konuğu olacak

18 Şubat 2019, Pazartesi 14:52 Son Güncelleme:
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Buket Aydın'ın programı '40'ın bu haftaki konuğu: Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş

Buket Aydın ile 40'ın konuğu bu hafta Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş.

Kronik hastalıklara doğal çözümler var mı? İlaç sektörü bir kandırmaca mı? Kanser neden bu kadar arttı? "Doğal beslen, sağlıklı yaşa" diyerek insanlara umut mu satılıyor? Mutluluğun ve sağlıklı yaşamın sırrı gerçekten de temiz beslenmekten mi geçiyor? Hastalıklara ilaçsız çözüm önerileri yeni ve karlı bir sektör mü yarattı?

Buket Aydın 40 soru soruyor, Dr. Ümit Aktaş yanıtlıyor.

'40', çarşamba günü saat 21:00'de CNN TÜRK'te!





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