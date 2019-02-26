Buket Aydın'ın programı '40'ın bu haftaki konuğu: Yazar Ahmet Ümit
Yazar Ahmet Ümit, çarşamba günü saat 21.00'de Buket Aydın'ın sunumuyla CNN Türk ekranlarında yayınlanan '40' programının konuğu olacak
Buket Aydın ile '40'ın bu haftaki konuğu yazar Ahmet Ümit.
Çok satan romanların sahibi Ahmet Ümit'in yazarlık serüveni nasıl başladı? Neden ağırlıklı olarak polisiye yazıyor? Beyoğlu'nun en güzel abisi kim? Herkes cinayet işleyebilir mi? Katil doğanlar mı sonradan katil olanlar mı?
Buket Aydın 40 soru soracak, insan ruhunun haritasını yazar Ahmet Ümit'le çıkaracak.
'40', çarşamba günü saat 21:00'de CNN TÜRK'te!