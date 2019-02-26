Buket Aydın ile '40'ın bu haftaki konuğu yazar Ahmet Ümit.

Çok satan romanların sahibi Ahmet Ümit'in yazarlık serüveni nasıl başladı? Neden ağırlıklı olarak polisiye yazıyor? Beyoğlu'nun en güzel abisi kim? Herkes cinayet işleyebilir mi? Katil doğanlar mı sonradan katil olanlar mı?

Buket Aydın 40 soru soracak, insan ruhunun haritasını yazar Ahmet Ümit'le çıkaracak.

'40', çarşamba günü saat 21:00'de CNN TÜRK'te!



