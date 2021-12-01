Buket Keleş şehit sayıldı! 15 dakika isyanı sonuç verdi…
İzmir’de 2018 yılında işe gittiği sırada bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş; saat 19.00’da göreve başlayacakken, 18.45’te kaza yaptığı için şehit sayılmamıştı. Ailesi 3 yıldır verdiği hukuk mücadelesini sonunda kazandı.
01 Aralık 2021, Çarşamba 10:19 Son Güncelleme:
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İzmir’de 2018’de işe giderken uyuşturucu bağımlısı bir sürücünün çarpmasıyla hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş (28), mesaisi 15 dakika sonra başladığı için şehit sayılmadı. Keleş’in Kırşehirli anne-babası SGK’ya karşı 3 yıldır devam eden ‘15 dakika’ mücadelesini kazandı. Ankara İş Mahkemesi, Buket Keleş'in vazife malulü olması gerektiğine ve şehitliğin verilmesine hükmetti.
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