Buket Keleş şehit sayıldı! 15 dakika isyanı sonuç verdi…

İzmir’de 2018’de işe giderken uyuşturucu bağımlısı bir sürücünün çarpmasıyla hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş (28), mesaisi 15 dakika sonra başladığı için şehit sayılmadı. Keleş’in Kırşehirli anne-babası SGK’ya karşı 3 yıldır devam eden ‘15 dakika’ mücadelesini kazandı. Ankara İş Mahkemesi, Buket Keleş'in vazife malulü olması gerektiğine ve şehitliğin verilmesine hükmetti.











