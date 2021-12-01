Türkiye Buket Keleş şehit sayıldı! 15 dakika isyanı sonuç verdi…

Buket Keleş şehit sayıldı! 15 dakika isyanı sonuç verdi…

Türkiye

Buket Keleş şehit sayıldı! 15 dakika isyanı sonuç verdi…

İzmir’de 2018 yılında işe gittiği sırada bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş; saat 19.00’da göreve başlayacakken, 18.45’te kaza yaptığı için şehit sayılmamıştı. Ailesi 3 yıldır verdiği hukuk mücadelesini sonunda kazandı.

01 Aralık 2021, Çarşamba 10:19 Son Güncelleme:
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İzmir’de 2018’de işe giderken uyuşturucu bağımlısı bir sürücünün çarpmasıyla hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş (28), mesaisi 15 dakika sonra başladığı için şehit sayılmadı. Keleş’in Kırşehirli anne-babası SGK’ya karşı 3 yıldır devam eden ‘15 dakika’ mücadelesini kazandı. Ankara İş Mahkemesi, Buket Keleş'in vazife malulü olması gerektiğine ve şehitliğin verilmesine hükmetti.



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