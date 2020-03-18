Bükreş gezi rehberi

Orta Avrupa’nın güneydoğusunda yer alan Romanya, 42 bin yıl öncesine dayanan tarihiyle Avrupa’nın en eski yerleşimlerinin bulunduğu ülke olarak tanınıyor. Bununla birlikte tarihin her döneminde farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan, bu sayede kendine özgü bir tarihi dokuya sahip olan Romanya, aynı zamanda bir ticaret ve sanayi merkezi olarak dikkati çekiyor.

Bükreş, Romanya Ovası’nda, Dâmbovița’nın kıyısında kurulmuş ve Romanya’nın başkenti. Gerek başkent olması gerekse tarihi ve doğal güzellikleri sebebiyle Avrupa’nın gözde merkezlerinden. Yıl boyunca iş ve turistik amaçla şehri pek çok turist ziyaret eder. Bükreş turistler için çok sayıda otelin bulunduğu konaklama olanakları zengin bir şehir.

Bükreş’te ne yenir?

Balkanların çoğunda olduğu gibi, Romen mutfağı da Macar ve Germen etkileri ile birlikte, Türk mutfağının izlerini taşır. Romanya’da en sevilen yemeklerin başında çorbalar gelir. Et olarak ise yemeklerinde genellikle domuz eti kullanılır.

Mititei

Tabakta veya sandviç olarak sunulan sosis hardal sos ile birlikte servis edilir.

Sarmale

Sarmale etli lahana sarması ve Osmanlı İmparatorluğu aracılığıyla Romanya'ya da tanındı. Lahana haricinde asma yaprakları ile de yapılmakta.

Ciorba

Ciorbă ekşi ve geleneksel olarak, fermente buğday kepeğinden yapılan ekşi bir çorba. Bazen çorbayı ekşitmek için sirke veya limon kullanılır.

Pasca

Pasca, geleneksel Paskalya zamanı yapılan cheesecake.

Dovleac copt

Dovleac copt fırınlanmış bal kabağı. Genellikle şeker ya da tarçın serpilerek saatlerce fırında pişirilip servis edilir.

Bükreş’te gezilecek yerler

Bükreş’in adı ilk olarak 1459 yılındaki kayıtlarda yer alsa da geçmişi daha eskilere dayanmakta. 1448-1476 arasında üç dönem tahta çıkan III. Vlad Tepeş (Kazıklı Voyvoda), Eflak Devletini ve özellikle o dönemde başkent olan Tirgovişte’yi Osmanlılara karşı korumak için Bükreş Kalesi'ni yaptırdı. Müslümanları kazığa vurarak öldürmesi sebebiyle Türkler Vlad Tepeş’i Kazıklı Voyvoda olarak tanır. Fatih Sultan Mehmet, Vlad’ın bu katliamları üzerine 1462’de Eflak üzerine büyük bir sefer düzenleyerek kenti aldı. Ardından gelişmesine devam eden kentin yönetimini 18. yüzyıldan itibaren Bükreş’e mahallî prensler yerine İstanbul’daki Fenerli Rumlardan seçilen yöneticiler getirildi. 1821’de Tudor Vladimirescu önderliğinde başlayan ayaklanma sonucunda, Fener yönetimine son verildi. Nikolay Çavuşesku liderliği (1965-1989) döneminde şehrin tarihî bölümlerinin çoğu çeşitli sebeplerden dolayı yıkıldı. Ancak hâlâ şehir son derece güzel ve etkileyici.

Bükreş’te Zafer Tankı, Unrii Meydanı, Yahudi Tarihi Müzesi, Antim Monastery, Devrim Meydanı, Cotroceni Palace, Kretzulescu Church, Eski Mahkeme Kilisesi ve Jeoloji Müzesi gezilecek yerler arasında.

Parlamento Sarayı

Parlamento Sarayı, dünyanın Pentagondan sonra ikinci en büyük idari binası. Nikolay Çavuşesku'nun döneminde 1984 yılında yapımına başlanan binada 3000'den fazla oda bulunur ve 330.000 metrekarelik bir alanı kaplamakta.

İmparator Trajan Heykeli

İmparatorluğu günümüz Romanya topraklarına kadar genişleten Roma İmparatoru lider Trajan'ı tasvir eden bronz heykel.

Cişmigiu Bahçesi

Calea Victoriei'nin batısında, yürüyüş alanları, göletleri ve kafeleri ile Cişmigiu Bahçesi yer almakta. Mayıstan eylül ayına kadar göletin etrafı turistler ve yerli halkın uğrak yeri.

Romanian Peasant Müzesi

Romanian Peasant Müzesi 100.000’den fazla eser ile ilgi çekici bir müze. Romanya Ulusal Doğa Tarihi Müzesi’ne yakın konumdaki olan müzede Romen köy kıyafetleri, seramik eşyalar gibi köy yaşamına ait eşyalar bulunmakta.

Lipscani

Lipscani, Prens Vlad, (Kont Drakula), öncülüğünde 15. yüzyılda kurulmuş. Dambovita Nehri kıyısında yer alan şehrin tarihî, Eski Şehir bölümüdür. 19. yüzyılın başlarına kadar Bükreş’in ticari merkezi olarak kullanılan Lipscani’de eski yapılar, çok sayıda kafe, bar ve restoran yer alır. Sanat galerileri ve alışveriş için çok sayıda mağazanın bulunduğu bölge turistlerin uğrak yer.







