Bulaşık makinesi kullanıcılarının birçoğu tablet erimemesi sorunuyla karşılaşıyor ve makinelerinin bozulduğundan şüpheleniyor. Peki, bulaşık makinesi tableti neden erimez?

BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ NEDEN ERİMEZ?

1. Tablet haznesinin önünde engel vardır

Deterjanın hazneye koyulduğu yerin önüne bir engel olup olmadığına dikkat edin. Kapak tam açılmazsa tablet yeterince eriyemez.

2. Su püskürtme kolları

Bulaşık makinesi, suyu dağıtabilmek için püskürtme kollarını kullanır. Yıkama işlemine başlamadan önce kolların serbestçe dönebildiğinden, üzerlerinde çatlak veya hasar olmadığından emin olun. Deliklerin tıkalı olup olmadığını kontrol edin.



