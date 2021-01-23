Bülbül kuşu özellikleri: Bülbül kuşu nerede yaşar?

Yaklaşık olarak 16 cm boyundadır. Kilosu da 20 gr civarındadır. Yani küçük bir kuş türüdür. Yapı ve görünüş itibari ile kızıl kuyruk isimli kuşa çok benzer. Kuyruğu ile bacak kısmı koyu renklidir.

Kuyruk sokumu ve sırt kısmında bulunan tüyler kızıl kahve rengindedir. Boğaz bölgesi çoğu bülbülde soluk çeşitli renklerde olmaktadır. Baş kısmında kahverengi tüyler bulunur. Bunun yanında gözleri simsiyahtır.

Bülbül kuşlarının dişi ve erkeğini ayırt etmek oldukça zordur. Çünkü bu türdeki kuşların erkeği ve dişisi birbirine oldukça benzer. Ancak erkek olanların kanatları daha uzun olması ile dikkat çeker. Bebeklikten yeni yetişkinliğe geçen bülbüllerde göz kenarlarındaki benekler daha silik bir haldedir. Sonraları ise bu benekler iyice silinir ve yok olur.

Bülbüller geniş bir alanda yaşam süren göçmen kuşlardan biridir. Çeşitli bitkilere zarar veren böcekler ile beslenirler. Alaca Baykuş bülbül ile beslenen bir türdür. Bülbüllerin yaklaşık 260 farklı ötüş şekli vardır. Çiftleşme zamanı erkek olanlar farklı bir şekilde öterek dişilerini etkilemeye çalışırlar. Dişiler ise çiftleşmeden sonra kuluçka dönemine kadar ötmez. Erkek bülbüller yaşlandıkça daha fazla çiftleşirler.

Erkek bülbüllerin ötmeleri fiziki kondisyonları hakkında bilgi verir. Dişiler ile bu ötüşler ile erkeğini seçmektedir. Diğerlerinden daha güzel öten erkekler daha kolay bir şekilde eş bulabilmektedir. Erkek bülbüller çiftleşme döneminde yalnızca bir dişi ile birlikte olarak bu dönem boyunca dişisinin yanında kalır. Bülbül yuvaları dişi olanı tarafından çeşitli çalıların toplanması ile yapılmaktadır. Ortalama bülbül ömrü yaklaşık 5 yıl kadardır.

Bülbüller nasıl beslenir ve avlanır?

Bülbüller eğer doğal yaşam alanlarında bulunuyorsa çoğunlukla bitkilere zarar veren böcekler ile beslenir. Eğer kafes içerisinde bakılıyorsa o zaman karınca kurdu, un böceği ile beslemek mümkündür. Bunun yanında piyasada satılan özel bülbül yemleri de bulunmaktadır.

Kafeste beslenen bülbüller doğal yaşamlarındaki gibi besin çeşitliliğine sahip değildir. Fakat özel yemler ile kafeste yaşayan bülbülün daha sağlıklı olması sağlanabilir.

Bülbül kuşu yenir mi?

Dinimize göre pençeleri ile beslenmeyen kuşların yenmesinde herhangi bir sakın yoktur. Bu sebeple bülbül bitkilerdeki zararlı böcekler ile beslenmesi sebebi ile etinin yenmesi haram değildir.

Bülbül kuşu nasıl ürer?

Bülbüller doğal yaşam alanlarında çiftleşeceklerse erkek olanlar çiftleşme dönemi geceleri öterek dişilere kur yapmaktadır. Dişi erkeğini seçtikten sonra çiftleşme olur ve sonrasında toprağa yakın bir yere dişi kuş tarafından yuva yapılır.

Bülbüller çoğunlukla 5 ya da 6 yumurta yumurtlamaktadır. !4 gün civarı kuluçka dönemi vardır. Bu zaman diliminde erkek bülbül dişisinin yanından ayrılmaz ve sürekli öterek dişinin oyalanmasına yardımcı olur. Bununla birlikte bazen erkek bülbüller de kuluçkaya yatabilmektedir.

Bülbüller çoğunlukla Mayıs sonunda çiftleşmektedir. Yumurtadan yavruların çıkmasının ardından ebeveynler yaklaşık iki haftalık bir sürede bebeklerin bakım ve beslenmesini üstlenir. Bu süreden sonra yavru bülbüller artık yuvadan ayrılma olgunluğuna erişmiş olur.

Eğer bülbüller kafes içerisinde çiftleştirilecekse o zaman daha dikkatli özenli olmak gerekir. Ortamın çiftleşme için uygun olması son derece önemlidir. Bir bülbül ortalama 5 yıl yaşayabilir. Ancak iyi bir bakım ile daha çok yaşaması sağlanabilir.





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