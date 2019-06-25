Bulduğu 2 yavru karacayı evine götürdü, 11 bin lira ceza uygulandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede oturan bir kişinin, evinde yavru karaca beslediği bilgisine ulaştı. Jandarma ile birlikte yapılan incelemede, ismi açıklanmayan kişinin, ormanlık bölgede gezerken karşılaştığı 2 yavru karacayı yakalayıp, evine götürdüğü belirlendi.

Ekipler, yavru karacaları evden alıp, bulundukları bölgede doğaya bıraktı. İsmi açıklanmayan kişiye ise, '4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet'ten bin 799 TL idari para cezası ve 2 adet karaca için 9 bin 910 TL tazminat olmak üzere toplam 11 bin 709 TL para cezası uygulandı.



