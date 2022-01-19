Bulgaristan’da artan korona virüs vakalarının ardından Bulgaristan Sağlık Bakanlığı yeni tedbirler aldı. Yarından itibaren Bulgaristan’a giriş yapacak kişilerin geçerli aşı sertifikası veya hastalığı geçirdiğine dair belge ve en geç 72 saat öncesinden yapılmış negatif PCR testi ibraz etmeleri gerekecek. Bulgaristan’ın PCR kararının maliyetli olacağını düşünen çok sayıda Bulgaristan vatandaşı, uygulama öncesi Edirne’ye akın etti.





Gerek tur otobüsleriyle gerekse şahsi araçlarıyla Edirne’ye gelen Bulgaristan vatandaşları, kısa sürede buldukları birçok ürünü alabilmek için adeta bir birleriyle yarıştı. Yiyecekten temizlik malzemesine birçok ürün alan ve aldıklarını taşımakta güçlük çeken Bulgaristan vatandaşları, otomobillerinin ve geldikleri tur otobüslerinin bagajını doldurup Edirne'den ayrıldı.

Alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgaristan'da vatandaşı Mine Ömer, PCR testinin maliyetli olduğunu belirterek, 3 ay gelemeyeceklerini ve üzgün olduğunu söyledi. Bir başka Bulgaristan vatandaşı Sevgi Sebaydunova da, normalde cumartesi günü Edirne'ye geleceklerini ama PCR kararını duyunca hemen gelip alışveriş yaptıklarını ifade etti.

Edirneli esnaf Metin Doğan, müşterilerinin yüzde 99'unu Bulgaristan vatandaşlarının oluştuğunu söyledi. PCR uygulaması öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandığını belirten Doğan, PCR uygulaması nedeniyle artık gelişler de azalma yaşanacağını söyledi.

Bir başka esnaf Sema Battal da, PCR kararını 2 gün önce öğrendiklerini haftalar öncesinden aldıkları ürünlerin şimdi elinde kalacağını ve mağdur olduğunu belirtti.

İHA