Gündem Bülent Arınç istifa etti

Bülent Arınç istifa etti

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Bülent Arınç istifa etti

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevinden istifa etti. İşte Arınç'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama...

24 Kasım 2020, Salı 16:05 Son Güncelleme:
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Bülent Arınç resmi twitter hesabından, Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevinden ayrıldığını açıkladı. Öte yandan İletişim Başkanlığı'ndan "Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir." açıklaması geldi.

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, görevinden ayrılma kararı aldığını resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

İşte o açıklama:


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