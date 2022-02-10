Magazin Bülent Ersoy aldığı haberle yıkıldı

Bülent Ersoy aldığı haberle yıkıldı

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Bülent Ersoy aldığı haberle yıkıldı

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un 99 yaşındaki halası İsmet Erkoç Soytürk hayatını kaybetti. Soytürk'ün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

10 Şubat 2022, Perşembe 02:15 Son Güncelleme:
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Bir süredir koronavirüs nedeniyle Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Bülent Ersoy'un 99 yaşındaki halası İsmet Erkoç Soytürk, vefat etti.

Cenazesi Yalova'dan kaldırılacak

Soytürk, Yalova'da gerçekleştirilecek cenaze töreninin ardından yine memleketi Yalova'da toprağa verilecek. Ersoy'un da cenazede yer alması bekleniyor.

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