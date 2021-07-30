Bülent Ersoy: Arap atı gibiyim

Bülent Ersoy önceki gün Yeniköy Azur Restaurant’ta akşam yemeği yedi. Ersoy “Kıyafetim rahmetli arkadaşım Nur Yerlitaş’a ait. Rahmetle anıyorum” dedi.

'KOŞTUKÇA COŞUYORUM'

Yoğun bir yaz geçirdiğini söyleyen Ersoy “Yemek yerken, 2 saat içinde dört konser için teklif aldım. Arap atı gibiyim, koştukça coşuyorum, çok şükür nefes alacak zamanım yok” diye konuştu.

Bu arada Bodrum’da makyajsız görüntülenen Ersoy’un fotoğrafları sosyal medyada günün konusu oldu.



