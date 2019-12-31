Bülent Ersoy: Bana özel böcek pişirecekler
Yılbaşı konseri için otele 20 maddelik özel istek listesi sunan Bülent Ersoy "Bütün isteklerim karşılanacak, bana özel böcek pişirecekler" dedi. Ali KESER / POSTA
Bülent Ersoy, 31 Aralık’ta vereceği konser için 20 özel istekte bulunmuştu, 10 ıstakoz, Beluga cinsi hayvar talep etmişti. Önceki akşam Kıbrıs Limak Hotel’de sahneye çıkan Diva “Bunlar doğru mu?” sorusuna “Tabii ki doğru. Bütün isteklerim karşılanacak. Hatta bana özel böcek pişirecekler. Benim dünya yıldızlarından hiçbir eksiğim yok” dedi.
‘Burak Özçivit’i beğeniyorum’
Bülent Ersoy, “Yılbaşı için kendime çok pahalı bir hediye aldım; pırlanta kaplı saat. Türkiye’de bunu bana hediye edecek kimse yok. Yakında takınca göreceksiniz” dedi.
Özel hayatına dair de şöyle konuştu: “Aşk olsa da olur, olmasa da. Ben sarışın erkek sevmem. Burak Özçivit’i beğeniyorum. Eşi (Fahriye Evcen) de güzel kadın.”
Haberin fotoğrafları için tıklayınBülent Ersoy'dan otele 20 maddelik özel liste