Bülent Ersoy: Bana özel böcek pişirecekler

Bülent Ersoy, 31 Aralık’ta vereceği konser için 20 özel istekte bulunmuştu, 10 ıstakoz, Beluga cinsi hayvar talep etmişti. Önceki akşam Kıbrıs Limak Hotel’de sahneye çıkan Diva “Bunlar doğru mu?” sorusuna “Tabii ki doğru. Bütün isteklerim karşılanacak. Hatta bana özel böcek pişirecekler. Benim dünya yıldızlarından hiçbir eksiğim yok” dedi.

Bülent Ersoy, “Yılbaşı için kendime çok pahalı bir hediye aldım; pırlanta kaplı saat. Türkiye’de bunu bana hediye edecek kimse yok. Yakında takınca göreceksiniz” dedi.

Özel hayatına dair de şöyle konuştu: “Aşk olsa da olur, olmasa da. Ben sarışın erkek sevmem. Burak Özçivit’i beğeniyorum. Eşi (Fahriye Evcen) de güzel kadın.”





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