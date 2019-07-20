Bülent Ersoy, Cem Özer’i görünce sahneden indi ve yanına gidip kucağına oturdu. “Bu güzel adamın kucağında özel şarkılar söylenir” dedi.

'CEM SEN ÇOK FAZLASIN'

Cem Özer'e övgüler yağdıran usta sanatçı, "Cem sen çok fazlasın, ağırsın. İnsanlara haddini eğitiminle verirsin. Şimdilerde programına gidecek kimseler yok. Yıllar önce programına gitmiştim. Ben biraz lanetim kolay kolay kendimi kaldırmam ama sevgili Cem, çok dolu bir insandır" dedi.