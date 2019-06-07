Bülent Ersoy doğum gününü de Mahmut Tuncer ile kutladı. 66 yaşına basan Bülent Ersoy göğüs dekolteli kıyafeti için “30 yıllık dostum Nur Yerlitaş dikti. Terziler beni çok sevmez. Çünkü provalara hep geç kalırım, yumurta kapıya dayanınca giderim” dedi.

'BABASINA DEĞİL BANA BENZEMİŞ'

Bülent Ersoy, Demet Akalın için de “Çok severim. Onu ben doğurdum. Babasına değil, bana benzemiş. Benim gibi bir anda parlar, sonra durulur” diye konuştu.

POSTA/Hakan Kırarslan