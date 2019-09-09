Bülent Ersoy: Dul kaldım

Sanatçı esprileriyle sevenlerini güldürdü: “Hayatım ben gece 1’den sonra konsomasyona çıkıyorum. Türk musikisi okuduğum için bana hep 40 yaşın üzerindekiler denk geliyor. Gençler de beni istemiyorlar, yani dul kaldım!”

KAŞLARI 10 SAATTE YAPILDI

Bülent Ersoy kaşlarını şekillendirmesi için geçen hafta kendini estetik koçu Emsal Doğan’a emanet etti. Normalde 45 dakika süren işlem 10 saatte tamamlandı. Emsal Doğan, “Bülent Ersoy öncesinde yarım saat dua etti, her kaş telinde Ayetel Kürsi okudu.

ELBİSESİNİ 20 KİŞİ 40 GÜNDE HAZIRLADI

Bülent Ersoy geçen günlerde de modacı Semih Doğruer imzalı 20 kiloluk beyaz tuvaletiyle gündeme gelmişti. Sanatçının tuvaleti 220 metre tül kullanılarak, 20 kişi tarafından 40 günde hazırlandı.





Haberin fotoğrafları için tıklayın Bülent Ersoy'un elbiseleri için 35 kişi çalıştı