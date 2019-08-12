Bülent Ersoy sahnede çıldırdı: Aptal bunlar!

Bülent Ersoy sahneye çıkarken bir anda başlayan müziği sinirlenerek durdurdu.

Sahneye çıkarken canlı performans yerine playback giren orkestraya sinirlenen Ersoy "Canlı diye playback çalıyorsunuz onu da beceremiyorsunuz. Aptal bunlar" dedi.

Daha sonra programına Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserleri ile başlayan Bülent Ersoy, güçlü sesi ile kulakların pasını sildi.

Gülşah Saraçoğlu imzalı elbisesi ile sahnenin tozunu attıran Ersoy, bir buçuk saatlik programını sevenlerinin isteği üzerine yarım saat daha uzatarak bayram coşkusunu ikiye katladı. İHA