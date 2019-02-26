Bülent Ersoy Selin Ciğerci'nin evine gitti

Usta sanatçı Bülent Ersoy, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin evine konuk oldu

26 Şubat 2019, Salı 22:11 Son Güncelleme:
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Bülent Ersoy Selin Ciğerci'nin evine gitti

Bülent Ersoy, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'ye misafirliğe gitti. Birlikte akşam yemeği yiyen Ciğerci ve Ersoy'a, yakın arkadaşları da eşlik etti.

'YEMEKTEN ANLARIM AMA...'

Selin Ciğerci'nin paylaştığı videoda Bülent Ersoy'un 'Yemekten anlarım ama hiç yapamam' dedi. Ersoy'un devasa mücevherleri ise dikkat çekti.

Selin Ciğerci, Bülent Ersoy'la çekildiği fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaşarak 'Diva'm gelmiş evime yemeğe' notunu düştü.

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