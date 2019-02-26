Bülent Ersoy, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'ye misafirliğe gitti. Birlikte akşam yemeği yiyen Ciğerci ve Ersoy'a, yakın arkadaşları da eşlik etti.

'YEMEKTEN ANLARIM AMA...'

Selin Ciğerci'nin paylaştığı videoda Bülent Ersoy'un 'Yemekten anlarım ama hiç yapamam' dedi. Ersoy'un devasa mücevherleri ise dikkat çekti.

Selin Ciğerci, Bülent Ersoy'la çekildiği fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaşarak 'Diva'm gelmiş evime yemeğe' notunu düştü.