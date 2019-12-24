Bülent Ersoy tırnakları konuşturdu

Bülent Ersoy önceki akşam Polat Yağcı’nın doğum günündeydi. Tırnak, saç ve mücevherde renk uyumuna dikkat eden Bülent Ersoy bu kez beyazı tercih etmişti.

Uzun takma tırnakları masasındaki arkadaşlarının bile dikkatini çekti. Bülent Ersoy’un kolyelerinin toplam değeri 50 bin, küpeleri 4 bin, çantası ise 40 bin TL’ydi.

Her programa ayrı kıyafet

2019’u konser ve sahne rekoruyla kapatmaya hazırlanan Bülent Ersoy yıl boyunca her programında ayrı kıyafet giydi.

Sahne kıyafetlerine 1.5 milyon TL harcadı

Bunun için terzisi Semih Doğruer’e Nişantaşı’nda özel bir modaevi bile açtırdı. Bülent Ersoy’un 2019’da sahne kıyafetlerine aksesuarlarıyla birlikte 1.5 bir milyon TL harcadığı ortaya çıktı.

'Bir giydiğimi bir daha asla giymem'

Sanatçı “Bir giydiğimi bir daha asla giymem” diyor. Kostümleri kiraladığı depoda saklanıyor.

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