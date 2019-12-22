Bülent Ersoy trafiği alt üst etti

Ayda bir kez Nişantaşı’nda alışverişe çıkan Bülent Ersoy önceki gün de kürkçüsüne uğradı. Yorgan model parlak montuyla karşıdan karşıya geçerken trafik bir anda durdu. Ersoy “Sevenlerimi, halkımı selamlayayım. Sonra arabaya binerim. Yoksa ayıp olur” dedi.

Kepenk kapattırıyor

Bülent Ersoy en son Nişantaşı turuna çıktığında simsiyah elbisesiyle dikkat çekmiş, trafik yine alt üst olmuştu. Diva semtteki bazı takı mağazalarını gece yarısı açtırabiliyor ya da gün ortasında rahat alışveriş yapmak için kepenk kapattırıyor.