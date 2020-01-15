Bülent Ersoy uçağı kaçırdı, ortalık karıştı Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'dan Antalya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen ünlü sanatçı Bülent Ersoy, uçağı kaçırınca olay çıkardı. Kendisini uçağa götüren tekerlekli sandalye hizmeti veren şirketin o günkü tüm çalışanları hakkında şikayetçi oldu.