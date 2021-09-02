Magazin Bülent Ersoy ve Mustafa Keser aynı sahnede

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser aynı sahnede

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Bülent Ersoy ve Mustafa Keser aynı sahnede

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy ve Türk Müziği’nin usta yorumcusu Mustafa Keser’i ağırladı.

02 Eylül 2021, Perşembe 15:13 Son Güncelleme:
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Konserin ilk yarısında sahneye çıkan Mustafa Keser, ‘Benzemez Kimse Sana’ parçasıyla seyiricisini selamladı. Daha sonrasında 'Tutku, Yeşil Yeşil’ gibi geçmişten günümüze en sevilen parçalarını sevenleriyle birlikte söyledi. Seslendirdiği şarkılarla hayranlarını mest eden sanatçı, yaptığı esprilerle de Kuruçeşme’yi kahkahaya boğdu.

MİLENYUM KLEOPATRASI 

Sahneden alkışlarla uğurlanan Keser, ikinci bölümde sahneyi Bülent Ersoy’a bıraktı. Diva, 'Elveda’ şarkısıyla sahneye giriş yaparak, birbirinden güzel parçalarını sırasıyla sevenleri için söyledi. Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, şarkıları kadar ihtişamı ile de izleyenleri mest etti. Kuruçeşme konserine Kleopatra olarak çıkan diva, Pınar Kerimoğlu’nun tasarladığı kostümle göz kamaştırdı. Tasarımı, hazırlığı ve dikimi 3 hafta süren elbiseye yaklaşık 1400 adet çivi ve 1000 adet swarovski taş işlendi. 20 metre zincir kullanılan elbisenin ipek kumaşı Milano’dan getirtildi. Milenyum Kleopatra’sı olarak tasarlanan elbise ile diva, izleyenleri büyüledi. 

DEVLERİN DÜETİ! 

Konserin sonunda aynı sahneyi paylaşan Bülent Ersoy ve Mustafa Keser ‘Ela Gözlüm, Yürü Dilber Yürü’ gibi parçalarda düet yaparak muhteşem bir finale imza attılar. Güçlü yorumlarıyla Kuruçeşme’yi inleten iki usta, dakikalarca ayakta alkışlandı. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Bülent Ersoy ve Mustafa Keser, geçmişten bugüne iz bırakan şarkılar ile zamanda yolculuk yaşattı.

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