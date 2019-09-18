Safiye Soyman ve Bülent Ersoy, birlikte bir projede yer almışlardı.

Yakın dostlar birlikte dünyayı gezerek, eğleniyorlardı. Hindistan çekimleri ise günlerce konuşulmuştu.

DİKKAT ÇEKEN KIYAFETLER

Bülent Ersoy ve Safiye Soyman, Bodrum’da bir araya geldi.

İkili yemek yedi ve bol bol sohbet etti. Rengarenk kıyafetleriyle ilgi odağı oldu.

Safiye Soyman, Bülent Ersoy’la çekildiği bu fotoğrafı sosyal medyadan “Sevgili Bülent hanımcımla Bodrum’da yemekteyiz. Bol bol Hindistan anılarımızı tazeledik. Güldük eğlendikkk” notuyla paylaştı.



