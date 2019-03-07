Bülent Ersoy zatürre oldu

Süper FM'de hafta içi her gün 'Seyhan Erdağ ile Kulaktan Kulağa' programını hazırlayıp sunan gazeteci Seyhan Erdağ, bugünkü yayında usta sanatçı Bülent Ersoy'un beş gündür zatürre teşhisiyle evinde tedavi gördüğünü ve sağlık durumunun genel olarak iyi olduğunu söyledi.

Bülent Ersoy, Ocak 2018'de de aynı teşhisle hastanede tedavi görmüştü.

O dönemde hayvanseverlere verdiği "Kürk giymeyeceğim" sözünden dönen Ersoy, yeniden kürk giymeye başlamış ve "O kadar üşüyorum ki kürk giymediğim için zatürre oldum" açıklamasını yapmıştı.

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