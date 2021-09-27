Magazin Bülent Ersoy'a canlı yayında alkol testi yapıldı

Bülent Ersoy'a canlı yayında alkol testi yapıldı

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Bülent Ersoy'a canlı yayında alkol testi yapıldı

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser’in sunumuyla ekrana gelen ‘Benzemez Kimse Bize’ isimli programın dün akşamki konuğu, Kibariye ve Şafak Sezer oldu. Geçtiğimiz hafta Bülent Ersoy'un alkol alarak 'Benzemez Kimse Bize' isimli programa çıktığı iddia edilmiş çıkan iddiaları Bülent Ersoy, net bir şekilde yalanlamıştı. Bu hafta ise 'Benzemez Kimse Bize' isimli programda renkli görüntüler yaşandı. Şafak Sezer, canlı yayında Bülent Ersoy'a alkol testi yaptı.

27 Eylül 2021, Pazartesi 09:45 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekrana gelen ‘Benzemez Kimse Bize’ isimli programın ilk konuğu Yıldız Tilbe olmuştu. Eğlenceli anların yaşandığı programda Bülent Ersoy’un alkol aldığı iddia edilmiş ve bu iddiaya Bülent Ersoy, canlı yayında açıklama yaparak, kesin bir dille alkol almadığını belirtmişti.

'BENZEMEZ KİMSE BİZE'YE KİBARİYE VE ŞAFAK SEZER KONUK OLDU

‘Benzemez Kimse Bize’ programının bu haftaki konuğu ise Kibariye ve Şafak Sezer, oldu. Kibariye, programda söylediği şarkılarla adeta kulakların basını sildi. Şafak Sezer ise yaptığı esprilerle programa adeta neşe kattı.

BÜLENT ERSOY'A CANLI YAYINDA ALKOL TESTİ

Geçtiğimiz hafta alkol aldığı iddia edilen Bülent Ersoy’a Şafak Sezer, canlı yayında alkol testi yaptı ve ardından sonucu açıkladı. Alkolmetreyi kontrol eden Şafak Sezer, sıfır promil sonuç çıktığını söyledi.

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