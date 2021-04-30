Magazin Bülent Ersoy’a mahkemeden kötü haber

Bülent Ersoy’a mahkemeden kötü haber

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Bülent Ersoy’a mahkemeden kötü haber

Bülent Ersoy, erkeklik dönemine ait fotoğrafları 2016 yılında Facebook adresinden paylaştığı için Akay’a, 50 bin TL tazminat istemiyle dava açmıştı. Mahkeme Ersoy’un bu davasını reddetti

30 Nisan 2021, Cuma 10:29 Son Güncelleme:
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Ses sanatçısı Onur Akay, 2016 yılında Facebook’tan Bülent Ersoy’un hiçbir yerde çıkmayan erkeklik dönemine ait fotoğraflarını paylaşmıştı.

Kişilik haklarının saldırıya uğradığını öne süren Ersoy, Akay’a 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Hürriyet'in haberine göre, İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada Bülent Ersoy’un avukatı, haklı olan davalarının kabulünü istedi. Mahkeme, gerekçesini sonradan açıklamak üzere davayı reddetti.

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