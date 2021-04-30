Bülent Ersoy’a mahkemeden kötü haber

Ses sanatçısı Onur Akay, 2016 yılında Facebook’tan Bülent Ersoy’un hiçbir yerde çıkmayan erkeklik dönemine ait fotoğraflarını paylaşmıştı.

Kişilik haklarının saldırıya uğradığını öne süren Ersoy, Akay’a 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Hürriyet'in haberine göre, İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada Bülent Ersoy’un avukatı, haklı olan davalarının kabulünü istedi. Mahkeme, gerekçesini sonradan açıklamak üzere davayı reddetti.