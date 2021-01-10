Özdemir Erdoğan’ın sözlerine cevap veren Bülent Ersoy POSTA’ya konuştu: “İnsanların birbirlerini yargılamaları, hele ki ölünün ardından konuşmak son derece yakışıksızdır. Ben kendimce doğru olduğuna inandığım şeyi yaptım. Burada mühim olan benim durumumdan ziyade Zeki Müren beyefendinin musikideki önemli yeridir. Zaten Zeki Müren çok büyük bir ses icracısı, bestekar ve şov insanıydı. İnsanları iki bacak aralarıyla değerlendirmeyin. İnsanlar beyinleriyle düşünür. Bizler gibi sanatkarlar da beyinlerindeki işlevler, gırtlaklarındaki özellikler ve ses icracılığı ile değerlendirilmeli. Ruhu şad olsun.”

Ünlülerin menajeri Özgür Aras: “Özdemir Erdoğan’ın giderayak çenesinin yayı kopmuş. Bülent Ersoy’a bir şey de de ağzını yırtsın. Müziği konuşulmayan ama onun dışında her şeyi konuşulanlara saygım hiç yok” dedi.

Yonca Evcimik: “Sanatçıların eserlerinin yerine cinsel yönelimlerinin konuşulması ve bunların travma konusu olduğunun söylenmesi ayıp şeyler.”

Selda Bağcan: “Böyle homofobik düşünen kişilerde derinlerde mutlaka bir şeyler vardır. kim Zeki Müren’e bakarak gey olmuş, böyle bir şey olabilir mi? herkes kendinden sorumlu. Pes vallahi.”

Demet Akalın Instagram’da Zeki Müren’in Çanakkale şehitleri Anıtı için yaptığı bağışı anlatan bir videoyu paylaşıp şöyle yazdı: “Büyük Zeki Müren’i mezarında rahat bırakın... Allah’ın soracağı soruları sormak sana mı kaldı? Ölmeyecek gibi konuşanlar için yapacak bir şey yok.”

Aylin Aslım: “Zeki Müren her yaşta dinlerken de izlerken de büyüledi beni, travmam filan yok. Fakat Özdemir Erdoğan’ın ‘keman Öğretmeni’ şarkısı ve klibi, çocukken çok kafamı karıştırmış, rahatsız etmiştir mesela.”