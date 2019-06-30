Bülent Ersoy'un, hakkında 'Diva aslında hepatit B' diyen şarkıcı Eylül Metin'e açtığı dava görüldü. Hakaret suçundan yargılanan Metin'in 2 yıla kadar hapsi isteniyor.

AĞIR GRİP OLMUŞTU

Geçtiğimiz yıl ağır grip şikayetiyle hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy, hakkında 'Diva aslında Hepatit B' diyen şarkıcı Eylül Metin hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bülent Ersoy'un avukatı Serkan Toper tarafından Anadolu Cumhuriyet Savcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na verilen şikayet dilekçesinde şöyle denildi: "Bülent Ersoy'un, şüphelinin iddialarının aksine Hepatit B hastası olmadığı açıktır. Basın yoluyla kişinin özel hayatının ihlali suçu oluşmuştur. Eylül Metin'in, eylemine uyan sevk maddeleri uyarınca cezalandırılması amacıyla hakkında kamu davası açılmasını talep ederiz."

SABAH