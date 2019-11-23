Bülent Ersoy, geçen günlerde Zincirlikuyu'da sahneye çıkan Kamuran Akkor'u dinlemeye gitti. Kamuran Akkor'un sahnede söylediği tüm şarkılara eşlik eden Diva, öyle mutlu oldu ki; gecenin sonunda arkadaşına müthiş bir jest yaptı.

Diva'nın ısrarlarına daha fazla dayanamadı

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Bülent Ersoy, 100 bin lira değerindeki su yolu pırlanta bilekliği kolundan çıkarıp Kamuran Akkor'a hediye etti. Kamuran Akkor, hediyeyi kabul etmek istemedi ama Diva'nın ısrarları karşısında fazla dayanamadı.





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