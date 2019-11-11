Bülent Ersoy'dan şaşırtan iddia: Ellerimi Seyhan Erdağ morarttı!
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın gündeminde Bülent Ersoy'un sahne aldığı yerde ellerindeki morluklar dikkat çekmişti.
Morluklarla ilgili bir çok iddia yer alırken Bülent Ersoy'dan herkesi şaşırtan bir açıklama geldi.
Ellerindeki morlukların aslında olmadığını ve gazeteci Seyhan Erdağ'ın kasıtlı olarak bu fotoğrafları hazırlayıp, basına servis ettiğini iddia etti.
Canlı yayına bağlandı
Bu iddia üzerine Seyhan Erdağ canlı yayına bağlanarak olaya açıklık getirdi. İşte o açıklama...
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