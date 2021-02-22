Magazin Bülent Ersoy'dan Zeki Müren tepkisi

Bülent Ersoy'dan Zeki Müren tepkisi

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Bülent Ersoy'dan Zeki Müren tepkisi

Sanatçı Alpay'ın "Zeki Müren abartılı üslubu ve Türkçe'siyle Türk Sanat Müziği'ni katletmiştir. Ölçüsüz tavırlarıyla Türkiye'de kötü örnek olmuştur. Gazinodaki programlarına herkes 'Acaba bugün ne giyecek, ne hokkabazlık yapacak' merakıyla giderdi." sözleri çok konuşulmuştu. Başta ünlü isimler olmak üzere, çok sayıda kişi Alpay'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Zeki Müren'e sevgisiyle bilinen Bülent Ersoy da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

22 Şubat 2021, Pazartesi 14:52 Son Güncelleme:
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85 yaşındaki Alpay, 1996'da hayatını kaybeden Zeki Müren ile ilgili, "On kulağım olsa biriyle Zeki Müren dinlemem. Zeki Müren abartılı üslubu ve Türkçe'siyle Türk Sanat Müziği'ni katletmiştir. Ölçüsüz tavırlarıyla Türkiye'de kötü örnek olmuştur. Kendi kendisini ‘Sanat Güneşi’ ilan etti. Herkes 'Ne hokkabazlık yapacak?' diye programa giderdi. Çok alkış alanları kovdururdu" dedi.

'SANATÇI OLUNMAZ,SANATÇI DOĞULUR'

Bir çok ünlü isim Alpay'ın bu sözlerine tepki gösterdi. Ünlü sanatçı Bülent Ersoy da Zeki Müren' in seslendirdiği "Karanlık Ufuktan Güneş Doğmadı" eserini sosyal medya hesabından paylaşarak bu açıklamayı yaptı:

Muhterem Takipçilerim ; bugün gündeme düşen talihsiz bazı spekülatif açıklamalar karşısında suskunluğumu koruyamadım. Çünkü sözkonusu san’at ve büyük sanatkârlardı.

Türk San’at Musıkisinin en nadide ve en zor makamlarından biri olan Dilkeşhâveran makamındaki bu şarkı Zeki Arif Ataergin beyefendiye aittir. Ve Türk San’at Musıkisinin saz üstadlarının refakatleri ile bilhassa yaylı tambur sazının deha icraakârı merhum büyük Ercüment Batanay ( ki büyük usta ile son nefesini verdiği ana kadar gerek sahne emisyonlarım gerekse özel hayatımda da 30 sene özel sazım olarak daima beraber olup, çalışmaktan gurur duyduğum , onör duyduğum ) bu büyük dehanın refakatleri ile ölümsüz iki dev sanatçının saz ve yorumlarından yapılan icraları sizlere aktarmaya mecbur hissettim kendimi.

Hanımefendiler ve beyefendiler; sanatkârlar güçlerini yeteneklerinden , seslerinden, yüksek ruhlarından ve de bilgi birikimlerinden alırlar. O yüzden sanatçılar için “ Sanatçı olunmaz , sanatçı doğulur” “ sözüyle Zeki Müren sanatçı doğan büyük bir duayendi. Kişilikler ve özel yaşamlar ile gerçek sanatkârların , gerçek sanatlarını istirhamım odur ki birbirlerine karıştırmamak gerekir .Bu büyük, yeri doldurulamayacak yorumculardan bahsederken lütfen daha hassasiyet ve kendilerine yakışır tarzda söylemler ile bahsetmenizi o devirde yaşayan bir sanatçı olarak herkesten recâlarım ile istirham ederim efendim.

https://www.instagram.com/p/CLkOg9rjeiA/


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