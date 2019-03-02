Gökhan Sezen’in sahne aldığı mekanı ziyaret eden Bülent Ersoy, “Gökhan’ımın benim nezdimde apayrı bir yeri vardır. Kendisini, musiki terbiyesini ve yorumunu fevkalede başarılı buluyor, takdir ediyorum. Kendisine nice yıllar dilemek için bu gece buraya geldim” dedi.

'HAVANIN SOĞUK OLMASI KÜRKÜ GİYMEMİ ZORUNLU KILDI'

500 bin liralık kürküyle görüntülenen sanatçı, “Hayvanseverlere artık kürk giymeyeceğim konusunda beyanda bulunmuştum. Ancak bu gece havanın da soğuk olması giymemi zorunlu kıldı” açıklamasında bulundu.

PASTAYI BİRLİKTE KESTİLER

Gökhan Sezen’in seslendirdiği şarkılara zaman zaman eşlik eden Bülent Ersoy, gecenin ilerleyen saatlerinde mekanın işletme müdürü Naci Topal’ın sahneye getirdiği üzerinde altın mikrofon olan 3 katlı pastayı birlikte kesti.

Gökhan Sezen’in doğum günü kutlamasının konukları arasında Popstar Salih Zülüfoğlu da vardı. Gökhan Sezen’in kendisini sahneye davet etmesi üzerine mikrofonu alan Zülüfoğlu, seslendirdiği 3 şarkıyı da Diva’nin dizleri önünde söyledi.