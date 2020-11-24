Yardımcısıyla birlikte öğle saatlerinde AVM'ye gelen Bülent Ersoy, akşam vakti alışverişini noktaladı. Hem kışlık, hem de evi için alışveriş yaptığını söyleyen Diva, "Böyle sık alışveriş yapmıyorum. Çıktığım zaman da tam yapıyorum" dedi.

Usta sanatçıya aldığı ürünleri taşıması için yardım eden personeller, poşetleri taksiye sığdıramadı.

Corona virüs tedbirleri kapsamında maskesini takan Diva, yaklaşık 6 saat kaldığı AVM’den taksiyle gelip taksiyle ayrıldı.

40 milyon TL

Muğla'nın Bodrum ilçesinden, toplam 40 milyon TL'ye iki süper lüks villa satın alan usta sanatçı, geçtiğimiz günlerde villaların tapu işlemleri için Bodrum'a gelmişti.

'Ben fiyat konuşmam'

Daha önce basında villaların fiyatları ile ilgili çıkan haberlerin abartılı olduğuna dikkat çeken Bülent Ersoy, "Zaten rakamları biliyorsunuz. Ben fiyat konuşmam, buna gerek yok, beğendim ve iki villa aldım" ifadelerini kullanmıştı.

Arkadaşları ile bir restoranda yemek yiyen Diva, normalde korona virüs salgını nedeniyle pek dışarı çıkmadığını söyledi:

Corona virüs ile ilgili herkes bir açıklama yapıyor. Benim bir şey söylemem abesle iştigal olur. Virüsle ilgili bilirkişiler açıklama yapıyor, ben de layıkıyla uygulama çalışıyorum.











