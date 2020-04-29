Bülent Ersoy’un annesi son yolculuğuna uğurlandı

Suadiye’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz için cenaze töreni düzenlendi. Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen cenaze töreni için Ersoy’un İçişleri Bakanlığı’ndan sosyal mesafeye uymak kaydıyla özel izin alındığı öğrenildi. Ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un annesi 86 yaşındaki Necla Poyraz, önceki gün Kadıköy Suadiye’deki evinde geçirdi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ersoy’un yasa boğulduğu ölüm sonrası annesi Necla Poyraz’ın cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesine götürüldü. Cenaze töreninin camide düzenlenmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan sosyal mesafeye uymak kaydıyla özel izin alındığı öğrenildi. İşlemleri tamamlaman cenazenin, camiye götürülmesinden bir süre sonra Ersoy da camiye geldi.

3 yıldır tedavi görüyordu

Necla Poyraz, ilk evliliğini Fikret Erkoç’la yaptı. 1978 yılında Fikret Erkoç’tan boşanan Necla Poyraz, magazin gazetecisi ve yapımcı Cahit Poyraz’la hayatını birleştirdi. Cahit Poyraz, 1994 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 3 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören Necla Poyraz, 2016’da kalp spazmı geçirdi. Ameliyat olan Poyraz’a anjiyo sonrası stent takıldı. Poyraz, 27 Nisan’da ise hayatını kaybetti.







