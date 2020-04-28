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Magazin Bülent Ersoy'un annesinin cenaze programı belli oldu

Bülent Ersoy'un annesinin cenaze programı belli oldu

Magazin

Bülent Ersoy'un annesinin cenaze programı belli oldu

Usta sanatçı Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz, dün İstanbul'da yaşadığı evinde hayatını kaybetti. Ersoy'un annesinin cenazesinin detayları belli oldu.

28 Nisan 2020, Salı 14:12 Son Güncelleme:
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Diva Bülent Ersoy, dün Nur Yerlitaş'ın ardından annesini de kaybetti. Acı haberi ünlü şarkıcının basın danışmanı Arzu Acay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Ardından Necla Poyraz'ın cenazesinin tarih ve saati de açıklandı. Ersoy'un annesi Necla Poyraz'ın cenazesi, 29 Nisan Çarşamba günü öğlen namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılacak.

Bülent Ersoy ve annesi


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