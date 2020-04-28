Diva Bülent Ersoy, dün Nur Yerlitaş'ın ardından annesini de kaybetti. Acı haberi ünlü şarkıcının basın danışmanı Arzu Acay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Ardından Necla Poyraz'ın cenazesinin tarih ve saati de açıklandı. Ersoy'un annesi Necla Poyraz'ın cenazesi, 29 Nisan Çarşamba günü öğlen namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılacak.

Bülent Ersoy ve annesi











