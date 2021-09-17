Sahnelerin sevilen ismi Bülent Ersoy, pandemi yasaklarının kalmasıyla birlikte yoğun konser temposunda. Çeşitli, şehirlerde ve mekanlarda konser veren Bülent Ersoy, hayranlarıyla buluşuyor. Söylediği şarkılarla adeta kulakların pasını silen Bülent Ersoy'a bugün üzücü bir haber geldi. Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç, hastaneye kaldırıldı. Peki Bülent Ersoy'un babası Fikret Ersoy neden hastanelik oldu? İşte Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç ile merak edilenler...

BÜLENT ERSOY'UN BABASI TALİHSİZ KAZA GEÇİRDİ

Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç, evinde olduğu sırada talihsiz bir kaza geçirdi. Fikret Ersoy, yere düşerek kalça kemiğini kırdı. Hemen hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç'un tedavi altına alındığı bilgisine ulaşıldı.



