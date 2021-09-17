Magazin Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç neden hastaneye kaldırıldı?

Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç neden hastaneye kaldırıldı?

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Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç neden hastaneye kaldırıldı?

Bugün Bülent Ersoy'un babasının hastanelik olduğu yönünde bazı medya organlarında haberler çıktı. Bülent Ersoy'un sevenleri Ersoy'un babası Fikret Erkoç'un neden hastanelik olduğunu merak ediyor. İşte Bülent Ersoy'un babasının hastaneye kaldırılmasının nedeni.

17 Eylül 2021, Cuma 12:07 Son Güncelleme:
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Sahnelerin sevilen ismi Bülent Ersoy, pandemi yasaklarının kalmasıyla birlikte yoğun konser temposunda. Çeşitli, şehirlerde ve mekanlarda konser veren Bülent Ersoy, hayranlarıyla buluşuyor. Söylediği şarkılarla adeta kulakların pasını silen Bülent Ersoy'a bugün üzücü bir haber geldi. Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç, hastaneye kaldırıldı. Peki Bülent Ersoy'un babası Fikret Ersoy neden hastanelik oldu? İşte Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç ile merak edilenler...

BÜLENT ERSOY'UN BABASI TALİHSİZ KAZA GEÇİRDİ

Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç, evinde olduğu sırada talihsiz bir kaza geçirdi. Fikret Ersoy, yere düşerek kalça kemiğini kırdı. Hemen hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç'un tedavi altına alındığı bilgisine ulaşıldı.


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