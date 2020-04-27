Bülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz İstanbul’daki evinde hayatını kaybetti.‬ Diva, aynı gün içinde hem en yakın arkadaşı Nur Yerlitaş’ı, hem de annesini kaybetmesinin acısını yaşıyor.

Bülent Ersoy yakın arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümünün ardından "ÖNCE DOSTUM, SONRA MODACIM, CANIM NUR'um... NİYE ACELE ETTİN BUKADAR DAHA SIRADA BEN VARDIM BE ARKADAŞIM... SAN'ATINDA ORDİNARYUS PROFESÖR SEVİYESİNDEKİ BİLGİ BİRİKİMİN İLE MÜCEHHEZ SHOW DÜNYASININ YARATICI BİR MARKASIYDIN SEN... VEEE.. BEN 35 SENEDİR SENİNLE HEP İFTİHAR ETTİM USTALIĞINDAN ÖTÜRÜ SENİNLE NUR'um... ŞİMDİ GÖZLERİMDE SİCİM GİBİ DAMLA DAMLA AKAN GÖZ YAŞLARIMLA BİR HİCAZ ŞARKIYLA UĞURLUYORUM SENİ ARKADAŞIM... "KAPILDIM GİDİYORUM BAHTIMIN RÜZGÂRINA, EY UFUKLAR DİYORUM YOLCULUK VAR YARINA" RUHUN ŞÂD, MEKÂNIN CENNET OLSUN. NURLAR İÇERİSİNDE UYU YERİNDE İNŞAALLAH GÜZEL GÖZLÜM... OYAYADA SELÂMIMI SÖYLE YAKINDA GÖRÜŞMEK ÜZERE BİRTANECİĞİM." mesajını paylaşmıştı. Diva annesinin ölümüyle ikinci bir acı daha yaşadı.

"﻿﻿﻿ Bülent bu yüzden babasına küstü”

Bülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz yaptığı bir röportajda boşandığı eşi Fikret Erkoç için “Evlendiğimizde Fikret o zamanın ünlü bir futbolcusuydu. GS’da oynayan, 50’lerin fırtına isimlerinden olan arkadaşı Bülent Eken nedeniyle oğlumuza onun adını verdi. Bülent’in de futbolcu olmasını istiyordu. Fikret’in işleri bozulunca eski işime, bankaya girdim. Bülent bu yüzden babasına küstü” demişti.

Safiye Soyman

"Sevgili Divam'ın annesi Necla Hanım vefat etmiştir başı sağ olsun, mekanı cennet olsun. Gerçekten çok iyi bir evlattı. Annesine ve babasına düşkünlüğüyle bilinir. Başın sağ olsun. Bugün iki acıyı birden yaşadın, Allah sabır versin. Nurlar içinde uyusun, çok mübarek güzel bir günde iki sevdiğim insanı kaybettim. Allah sabır versin Diva'm. Allah sizlere ömür versin, sevdiklerinize..."





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